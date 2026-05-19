В Мурманской области пресекли контрабанду старинных монет из Норвегии

Печенгский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия

В Мурманской области суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в контрабанде старинных монет общей стоимостью почти 3,8 млн рублей. Попытку незаконного ввоза культурных ценностей пресекли на пункте пропуска Борисоглебск.

«Во время досмотра автомобиля 48-летнего россиянина, следовавшего из Норвегии, сотрудники обнаружили сверток со старинными монетами. Они не были задекларированы в установленном порядке. Позже экспертиза установила, что монеты представляют культурную ценность», - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

Печенгский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей. Также у жителя конфисковали автомобиль и изъятые монеты.

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

