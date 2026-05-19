В Апатитах арестовали женщину за нападение с ножом у ночного клуба

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Апатитах задержали 37-летнюю женщину, которая с ножом напала на мужчину возле ночного клуба. Пострадавший получил тяжелое ранение грудной клетки.

По версии следствия, вечером компания знакомых отдыхала в одном из ночных клубов города и распивала алкоголь. Между посетителями вспыхнул конфликт, который продолжился на улице.

«Когда один из мужчин вернулся в помещение с кровоподтеками на лице, женщина решила выяснить, кто его избил. Позже на улице у нее произошла новая потасовка с одним из участников компании. Во время ссоры северянка достала нож и ударила им оппонента в грудь», - сообщили в УМВД региона.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Ей грозит до 10 лет лишения свободы, северянку взяли под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru