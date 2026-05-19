Детей из Мурманской области отправят на отдых в лагерь Анапы вместо Туапсе

Всего в 2026 году за пределами региона планируют оздоровить около 4 тысяч школьников в лагерях Краснодарского края. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дети из Мурманской области 29 мая отправятся на летний отдых в Анапу. Для ребят подобрали новый лагерь после введения режима ЧС в Туапсинском районе.

Теперь смены организуют на базе детского санаторно-оздоровительного комплекса ДСОК «Родник» в анапском селе Сукко.

«Лагерь расположен на Черноморском побережье и обладает необходимой инфраструктурой для комфортного и безопасного пребывания детей. Обо всех изменениях родители уведомлены», - сообщили в минобрнауки региона.

Кроме того, 28 мая первая группа детей из Мурманской области отправится в Геленджик по федеральной программе «Дети Арктики». Всего в 2026 году за пределами региона планируют оздоровить около 4 тысяч школьников в лагерях Краснодарского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru