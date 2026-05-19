Из Мурманской области отправили на переработку полторы тонны батареек

В Мурманской области во время весенней экологической акции школьники и студенты собрали более 1,5 тонны использованных батареек. Участие в сборе приняло 121 образовательное учреждение региона: детские сады, школы, колледжи, организации дополнительного и высшего образования.

Все собранные батарейки отправят на переработку в Ярославль на завод ООО «НЭК».

«Предприятие считается одним из немногих в стране, где занимаются глубокой переработкой батареек. Там используют специальное рентгеновское оборудование для сортировки химических источников тока. После переработки полученные материалы - железо, графит, марганец, цинк и свинцовые сплавы - применяют при производстве новой продукции», - сообщили в минприроды Мурманской области.

Следующий сбор батареек в учебных заведениях региона планируют провести осенью 2026 года.

