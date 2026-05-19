НовостиОбщество19 мая 2026 10:43

Поезд Севастополь - Мурманск задерживается в пути из-за ограничений на Крымском мосту

Наталья ЛОБАНОВА
Время опоздания может меняться в зависимости от ситуации.

Поезд Севастополь - Мурманск задерживается после временной остановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая. Как сообщает компания-перевозчик, поезд №184 отправлением 18 мая следует с опозданием примерно на полтора часа.

Задержки коснулись ряда поездов, следующих из Крыма в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Некоторые составы выбились из графика на 7–10 часов.

«Пассажирам поездов, задержка которых превышает четыре часа, предоставляют питание и воду. За помощью во время поездки можно обратиться к начальнику поезда или проводникам», - отмечает «Гранд Сервис Экспресс».

Время опоздания может меняться в зависимости от ситуации. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.