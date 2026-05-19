Жителя Североморска приговорили к 14 годам колонии за переводы денег ВСУ

Жителя Североморска и проживающую в Москве гражданку Украины осудили по делу о госизмене.
По версии следствия, северянин выступал против проведения спецоперации и организовал схему перевода денег для помощи ВСУ и СБУ. Для этого он привлек знакомую, проживавшую в Москве и имевшую возможность переводить средства на Украину через родственников.
«Следствие установило, что с декабря 2022 года по май 2024 года фигуранты совершили 78 денежных переводов. По данным правоохранительных органов, средства направлялись на покупку экипировки, техники, беспилотников и другого оборудования, - сообщили в УФСБ России по Северному флоту.
Обвиняемые общались через мессенджеры и соцсети, используя кодовые фразы и обсуждая сбор средств на дроны. В материалах дела также фигурировали QR-коды для переводов и ссылки на способы финансовой помощи Украине.
Одним из доказательств стали показания свидетелей, которым мужчина рассказывал о переводах денег и предлагал участвовать в сборе средств.
Мурманский областной суд признал жителя Североморска виновным по статье 275 УК РФ. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, полутора годам ограничения свободы и штрафу в 450 тысяч рублей.
Вторую фигурантку осудили как пособницу. Она получила 12 лет колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.
