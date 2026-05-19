Третьеклассник из Полярных Зорь нашел на улице 350 тысяч рублей и помог вернуть их хозяину

В Полярных Зорях девятилетний школьник помог вернуть владельцу 350 тысяч рублей, найденные на улице. Фото: Администрация города Полярные Зори

В Полярных Зорях девятилетний школьник помог вернуть владельцу 350 тысяч рублей, найденные на улице.

Историей честного поступка, которая произошла 13 марта, поделились в городской администрации. Ученик третьего класса школы №4 Роман гулял с другом по городу, как вдруг заметил на дороге между домами полиэтиленовый пакет.

Мальчики подняли находку и обнаружили внутри конверт с крупной суммой денег.

«Я не знаю, почему поднял пакет, - вспоминает Рома. - Когда мы увидели деньги, я растерялся. Это были пятитысячные купюры, столько денег я никогда раньше не держал в сруках. Рядом никого не было, и мы не знали, что делать. Но я вспомнил слова родителей о том, что у каждой вещи есть хозяин, и что в трудной ситуации нужно звонить им. Я позвонил маме и рассказал о находке».

Мама школьника сначала решила, что сын шутит. Но когда ребенок принес пакет на работу, внутри действительно оказался конверт с 350 тысячами рублей.

«Я поняла, что деньги настоящие, и мы должны отнести их в полицию, чтобы найти владельца. Дети с энтузиазмом поддержали эту идею и даже сами хотели отнести находку в дежурную часть», - рассказывает женщина.

В итоге правоохранители быстро нашли владельца и вернули ему пропавшую сумму. А Роме вручили благодарность от МО МВД России «Полярнозоринский» - за проявление высокой гражданской сознательности, честности и ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru