Щитовидная железа: почему важно следить за «дирижером» организма

С 18 по 24 мая проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Дата приурочена к Всемирному дню щитовидной железы, который отмечается 25 мая.

Щитовидную железу часто называют дирижером организма — и не зря. Этот небольшой орган в форме бабочки вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, работу сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и репродуктивной систем. Когда щитовидная железа дает сбой, страдает буквально все тело.

К сожалению, проблемы с этим органом встречаются все чаще, и они коварны: на ранних стадиях изменения могут быть почти незаметными. Человек списывает усталость, сонливость или тревожность на стресс и загруженность, а тем временем болезнь прогрессирует.

Специалисты Центра общественного здоровья рекомендуют обратить внимание на свое самочувствие, так как при снижении функции щитовидной железы (гипотиреоз) появляются:

— выраженная утомляемость и сонливость,

— сухость кожи и выпадение волос,

— отечность лица, рук и ног,

— снижение памяти и зябкость,

— запоры и подавленное настроение.

При повышенной активности (гипертиреоз) симптомы иные:

— повышенная возбудимость, плаксивость и беспокойство,

— нарушение сна и суетливость,

— потливость и сердцебиение,

— дрожь в теле и потеря веса,

— мышечная слабость.

Если вы заметили у себя некоторые из этих признаков, не откладывайте визит к терапевту или эндокринологу. Своевременная диагностика помогает избежать серьезных проблем.

Что провоцирует нарушения? Среди основных причин — хронический стресс, гормональные перестройки, несбалансированное питание, строгие диеты, дефицит йода, а также генетическая предрасположенность и некоторые хронические заболевания.

Особое внимание следует уделить йоду. Этот микроэлемент не вырабатывается в организме и должен поступать извне. Его дефицит особенно опасен для беременных и кормящих женщин (страдает развитие нервной системы ребенка), а также для детей (нарушение умственного и физического развития). Самый простой и доступный способ профилактики — использование йодированной соли. Ее стоимость лишь на 10% выше обычной, а одна чайная ложка практически покрывает суточную норму.

Другие источники йода: морская рыба и морепродукты (особенно печень трески и морская капуста), молочные продукты, яйца, мясо, гречка, а также клюква, хурма и яблоки. Специалисты Центра общественного здоровья напоминают: определить дефицит йода «на глаз» (например, йодной сеткой) невозможно. Только анализ крови или мочи даст точный ответ.

Берегите свою щитовидную железу — она бережет вас. Регулярные профилактические осмотры, сбалансированное питание и внимание к сигналам своего организма помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОМЦ», Мурманск.

