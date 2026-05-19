С 28 мая будет летать прямой самолет Минск – Мурманск

Минтранс Мурманской области сообщает, что с 28 мая возобновляются регулярные рейсы Минск – Мурманск, которые будут выполняться раз в неделю по четвергам.

«Согласно расписанию перевозчика, вылет из Национального аэропорта Минска запланирован на 14.40, прибытие в аэропорт Мурманска — в 17.25. Обратный рейс отправляется из Мурманска в 18.25, посадка в Минске — в 21.05», - уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Прямое авиасообщение будет действовать все лето.

Напомним: ранее стало известно, что авиарейс свяжет Мурманск и Петрозаводск.

