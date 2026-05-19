В честь Дня Мурманской области пройдет гастрофестиваль «Вкус Арктики»

До 21 мая будет идти сбор заявок от предпринимателей, которые хотят принять участие в гастрофестивале.

28 мая отмечается День Мурманской области, в этом году регион отметит 88 лет со дня образования в качестве самостоятельной единицы.

В рамках празднования в центре Мурманска откроется гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», который состоится уже в шестой раз. Место будет неизменным - улица Воровского, посетить его можно будет с 29 по 31 мая.

«Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни. Гостей фестиваля ждут как полюбившиеся хиты, так и новинки сезона из продуктов местных производителей», - рассказали в министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области.

До 21 мая будет идти сбор заявок от предпринимателей, которые хотят принять участие в гастрофестивале.

