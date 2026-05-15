В Мурманске спасли рухнувшую с девятого этажа женщину с помощью надувного мата

Фото: кадр из видео / t.me/murmansk_chp

Вечером 14 мая в Мурманске чуть не погибла женщина, оказавшаяся на опасной высоте. Спасли северянку пожарно-спасательные подразделения, которые вовремя установили надувной мат.

«Поступило сообщение о том, что на улице Зои Космодемьянской, 15к2 на окне находится человек. Женщина сорвалась с девятого этажа и упала на пневматическое прыжковое спасательное устройство (куб жизни), который был оперативно установлен под окнами жилого дома», - сообщила «КП»-Мурманск» начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Дина Рыгина.

Мурманчанку передали медицинским работникам, ее жизни ничего не угрожает.

