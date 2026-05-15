Прямые рейсы Мурманск – Минск возобновятся с 28 мая

Билет в одну сторону на 28 мая стоит 19 тысяч рублей. Время в пути займет около трех часов. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 28 мая между Мурманском и Минском вновь начнут летать прямые самолеты. Информация о возобновлении рейсов появилась на сайте белорусской авиакомпании.

Первый рейс из Минска вылетит в 14.40 и приземлится в Мурманске в 17.25. Обратно самолет отправится в 18.25 и будет в столице Беларуси в 21.05.

Билет в одну сторону на 28 мая стоит 19 тысяч рублей. Время в пути займет около трех часов.

Напомним: работы по второй очереди терминала аэропорта «Мурманск» стартуют в 2027 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru