88 тысяч жителей Мурманской области за год обратились к врачам с давлением

Артериальная гипертония – самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. В России около 40% взрослого населения имеет повышенный уровень артериального давления. С возрастом распространенность болезни достигает 65% среди лиц старше 65 лет.

Артериальная гипертензия является фактором риска таких серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт миокарда и мозговой инсульт, в основном определяющих высокую смертность в нашей стране.

В 2025 году в медицинские организации Мурманской области с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, обратилось 87 620 пациентов старше 18 лет, из них 5386 человек впервые узнали о наличии у себя этой патологии.

Ежегодно 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Призывом этого дня являются слова: точно измеряйте свое кровяное давление, контролируйте его, живите дольше!

Заведующая отделом организации работы по медицинской профилактике ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина», врач-терапевт Маргарита Петухова рассказала о том, какие показатели можно считать нормальным давлением, и зависят ли они от возраста.

Артериальное давление (АД) показывает, с какой силой кровь давит на стенки артерий во время циркуляции по организму. В течение суток оно может изменяться под воздействием многих факторов, таких как физическая активность, прием пищи, употребление алкоголя, курение, стресс, эмоциональное состояние и другие.

Для взрослых оптимальным показателем АД считается 120/80 мм рт. ст. Однако диапазон нормальных значений шире - от 100/60 до 129/84. Повышенное (предгипертония) - от 130/85 до 139/89. Артериальная гипертония начинается с отметки 140/90 мм рт. ст. У пожилых людей нормальное давление может быть чуть выше, но все же не должно переходить за отметку 140/90.

Опасность повышенного давления заключается в том, что человек из-за длительного отсутствия симптомов может его не чувствовать, но при этом существует угроза таких серьезных осложнений как инсульт, инфаркт, поражение почек и других.

Важно отметить, что только врач может определить целевые показатели АД, так как для каждого человека они индивидуальны (учитываются возраст, пол, наследственность, образ жизни, сопутствующие заболевания).

Врач напоминает, что если назначены препараты от повышенного давления, то очень важно принимать их ежедневно в одно и то же время. Нельзя самостоятельно изменять дозу, частоту и время приема. Также следует ежедневно контролировать АД, вести дневник и фиксировать любые изменения в самочувствии после приема препаратов. Это поможет врачу скорректировать терапию.

Регулярный контроль давления – это часть заботы о своем здоровье, которая поможет своевременно выявить отклонения и принять необходимые меры для сохранения качества жизни.