На выходных в Мурманской области пройдут сильные дожди

В субботу, 16 мая, на западе региона ожидается сильный дождь.

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды. В субботу, 16 мая, на западе региона ожидается сильный дождь.

«Рекомендуется по возможности воздержаться от прогулок и поездок при выпадении обильных осадков. При нахождении на улице соблюдать осторожность, пешеходам переходить дорогу только в установленных местах и помнить, что во время сильного дождя видимость снижается», - отмечают в ГУ МЧС региона.

Напомним: дорогу Заполярный - Сальмиярви перекроют 16 мая из-за легкоатлетического пробега.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru