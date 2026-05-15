Житель Кандалакши заплатит 1 млн за незаконные работы на берегу Белого моря

Сумма ущерба составила 1 миллион рублей. Решение пока не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кандалакше прокуратура через суд обязала местного жителя возместить миллион рублей за незаконные земляные работы на берегу Колвицкой губы Белого моря. Мужчина с мая 2025 года использовал тяжелую технику - экскаваторы, тракторы и грузовики - для планировки территории и отсыпки песком и камнями.

«Работы проводились без каких-либо разрешений. Не только на участках, оформленных в собственность, но и за их границами. А вся территория находится в прибрежной защитной полосе, где такие действия требуют обязательного согласования с надзорными органами в области рыбоводства», - сообщили в прокуратуре региона.

Ведомство направило в суд иск об освобождении самовольно занятых участков от отвалов размываемого грунта и сыпуче-каменных материалов, а также о возмещении вреда, причиненного почве. Суд требования удовлетворил.

Сумма ущерба составила 1 миллион рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru