На промплощадке в Кировске машина без тормозов наехала на сотрудницу

Следком Мурманской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении мастера участка горно-перерабатывающего предприятия, которому вменяют ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Из-за него серьезно пострадала 38-летняя работница геолого-маркшейдерской службы.

«По версии следствия, утром 21 января 2026 года на территории горно-перерабатывающего предприятия в Кировске на женщину наехал технически неисправный автомобиль под управлением обвиняемого», - рассказали в СУ СК по Мурманской области.

Мастер участка знал, что есть проблема с тормозами, но ничего не сделал, чтобы это исправить. Врачи оценили травмы пострадавшей как тяжкий вред здоровью.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним: в Мурманске суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла бабушка. Мужчина сел за руль пьяным и сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Авария произошла 11 сентября 2025 года в районе дома № 6 на улице Ломоносова.

