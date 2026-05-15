Жителя Мурманской области оштрафовали на 600 тыс. руб. за призыв к терроризму

38-летний житель Мурманской области попал под уголовное дело, так как написал опасные вещи в соцсети. Его действия квалифицировали сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет» и ч. 2 ст. 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет».

«Злоумышленник с использованием своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» разместил в открытом доступе материалы с призывами к совершению разрушительных действий в отношении Московского Кремля, а также насильственных действий в отношении главы государства, представителей высших органов власти и правительства», - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Это не осталось незамеченным: на северянина обратило внимание УФСБ по Мурманской области, а суд признал виновным. Теперь он должен заплатить штраф в 600 тысяч рублей и два с половиной года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационной сети, в том числе Интернет.

Напомним: в Апатитах задержали четырех подростков, которых подозревают в терроризме. Их заключили под стражу. Подозреваемым в совершении террористических актов на территории Апатитов, ответственность за которые предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия.

