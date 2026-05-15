В Кольском округе обезвредили 29 снарядов времен Великой Отечественной войны

Военнослужащие Северного флота регулярно занимаются обезвреживанием таких находок на Кольском полуострове. Фото: Пресс-служба Северного флота

В Кольском округе саперы Северного флота обезвредили боеприпасы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Всего нашли 29 единиц осколочно-фугасных снарядов немецкого происхождения, предположительно, от гранатомета «Панцерфауст», а также артиллерийские боеприпасы.

«Снаряды вывезли на военный полигон морской инженерной службы Северного флота в районе поселка Щукозеро и уничтожили методом подрыва с использованием тротиловых шашек», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Военнослужащие Северного флота регулярно занимаются обезвреживанием таких находок на Кольском полуострове. В основном это патроны, гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы. В этом году инженеры уже обезвредили около 100 боеприпасов времен войны.

