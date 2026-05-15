НовостиОбщество15 мая 2026 10:32

В Кольском округе обезвредили 29 снарядов времен Великой Отечественной войны

Саперы Северного флота уничтожили опасные находки под Щукозеро
Наталья ЛОБАНОВА
Военнослужащие Северного флота регулярно занимаются обезвреживанием таких находок на Кольском полуострове. Фото: Пресс-служба Северного флота

В Кольском округе саперы Северного флота обезвредили боеприпасы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Всего нашли 29 единиц осколочно-фугасных снарядов немецкого происхождения, предположительно, от гранатомета «Панцерфауст», а также артиллерийские боеприпасы.

«Снаряды вывезли на военный полигон морской инженерной службы Северного флота в районе поселка Щукозеро и уничтожили методом подрыва с использованием тротиловых шашек», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Военнослужащие Северного флота регулярно занимаются обезвреживанием таких находок на Кольском полуострове. В основном это патроны, гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы. В этом году инженеры уже обезвредили около 100 боеприпасов времен войны.

