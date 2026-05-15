Жители Мурманска смогут посетить Поезд Победы с 17 мая

Фото: ИВАНОВА Диана.

В Мурманск вновь прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы» (12+). Экспозиция будет работать в городе с 17 по 20 мая.

Поезд Победы уже шестой год путешествует по городам России и Белоруссии. Посетители проходят через тематические вагоны, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

«Экспозиция сопровождается аудиогидом, который помогает полностью погрузиться в атмосферу военных лет. Основу выставки составляют реалистичные фигуры солдат, мирных жителей и исторических личностей», - сообщили в администрации Мурманска.

В заполярной столице поезд будет открыт для посещения с 10.00 до 17.00. Попасть на экскурсию можно в составе организованной группы или после онлайн-регистрации на официальном сайте проекта.

