В Мурманске срочно ищут доноров второй группы крови

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В Мурманске срочно ищут доноров крови. Как сообщили в Областной станции переливания крови, на данный момент сформировалась повышенная потребность в А(II) Rh(-) и А(II) Rh(+) группе крови.

«Большая просьба сдать кровь! Давайте поможем тем, кому это жизненно необходимо. Если сами не можете помочь, то может кто-то из ваших друзей, знакомых, родственников откликнется», - отмечают на станции.

Обратиться в медучреждение можно в рабочие дни по телефонам: 8(8152)25-02-61; 8(8152)25-15-78; 8958-587-04-64; 8958-587-04-65, с 13.00 до 16.00.

