Первую партию мальков лосося из Норвегии доставили в Мурманскую область

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманскую область доставили первые в 2026 году партии смолта атлантического лосося из Норвегии. В регион привезли 630 тысяч мальков для выращивания в рыбных хозяйствах.
«Мальков лососевых видов завозят из специализированных норвежских предприятий аквакультуры. Перед отправкой в Россию рыбу вакцинируют и исследуют в местных лабораториях, чтобы исключить инфекционные болезни», - сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Пограничный ветеринарный контроль провели специалисты ведомства. Решение о пропуске «живого» товара приняли после проверки сопроводительных документов и осмотра смолта.
Дальнейшее карантинирование рыбы будет проходить на территории товарных садковых ферм под наблюдением государственной ветслужбы Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru