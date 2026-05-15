Первую партию мальков лосося из Норвегии доставили в Мурманскую область

В Мурманскую область доставили первые в 2026 году партии смолта атлантического лосося из Норвегии. В регион привезли 630 тысяч мальков для выращивания в рыбных хозяйствах.

«Мальков лососевых видов завозят из специализированных норвежских предприятий аквакультуры. Перед отправкой в Россию рыбу вакцинируют и исследуют в местных лабораториях, чтобы исключить инфекционные болезни», - сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Пограничный ветеринарный контроль провели специалисты ведомства. Решение о пропуске «живого» товара приняли после проверки сопроводительных документов и осмотра смолта.

Дальнейшее карантинирование рыбы будет проходить на территории товарных садковых ферм под наблюдением государственной ветслужбы Мурманской области.

