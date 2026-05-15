Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 7:31

Первую партию мальков лосося из Норвегии доставили в Мурманскую область

630 тысяч смолта привезли для выращивания в рыбные хозяйства Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
Дальнейшее карантинирование рыбы будет проходить на территории товарных садковых ферм под наблюдением государственной ветслужбы Мурманской области.

Дальнейшее карантинирование рыбы будет проходить на территории товарных садковых ферм под наблюдением государственной ветслужбы Мурманской области.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманскую область доставили первые в 2026 году партии смолта атлантического лосося из Норвегии. В регион привезли 630 тысяч мальков для выращивания в рыбных хозяйствах.

«Мальков лососевых видов завозят из специализированных норвежских предприятий аквакультуры. Перед отправкой в Россию рыбу вакцинируют и исследуют в местных лабораториях, чтобы исключить инфекционные болезни», - сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Пограничный ветеринарный контроль провели специалисты ведомства. Решение о пропуске «живого» товара приняли после проверки сопроводительных документов и осмотра смолта.

Дальнейшее карантинирование рыбы будет проходить на территории товарных садковых ферм под наблюдением государственной ветслужбы Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru