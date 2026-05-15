Несколько школ и детсадов Мурманска ушли на дистант из-за коммунальной аварии

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Администрация Мурманска предупреждает, что в Октябрьского округе случилась авария на водопроводе, из-за чего на время ремонта часть учебных учреждений перейдет на дистанционное обучение.

«Дата и время отключения - с 00.00 15 мая и до завершения ремонтных работ», - рассказали в мэрии со ссылкой на «Мурманскводоканал».

Дома останутся ученики и воспитанники школ №№ 58, 49, гимназии № 1, детских садов №№ 97, 26, 156 и Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

Напомним: в Мурманской области ужесточат контроль за управляющими компаниями. По поручению губернатора Андрея Чибиса министерство энергетики и ЖКХ усилит работу по повышению эффективности управления жилыми домами.

