Дорогу Заполярный - Сальмиярви перекроют 16 мая из-за легкоатлетического пробега

В Печенгском округе 16 мая временно перекроют участок региональной дороги «Заполярный - Сальмиярви». Ограничение связано с проведением традиционного легкоатлетического пробега Заполярный - Никель, сообщили в ЕДДС.

Движение всех видов транспорта запретят с 10.40 до 15.00. Ограничение коснется участка с 0 по 23 километр.

