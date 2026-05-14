Сезон рыбалки на семгу в Мурманской области откроется 23 мая

В Мурманской области 23 мая официально стартует рыболовный сезон 2026 года. Для любительского лова семги откроются популярные участки реки Кола, сообщили в Мурманском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

С этого же дня для рыбаков станут доступны участки Кола-3 и Кица. Однако здесь будет действовать принцип «поймал - отпустил».

Одновременно с открытием сезона начнет круглосуточную работу лицензионный пункт в Молочном. Еще один пункт оформления путевок в Шонгуе откроется 26 мая.

Вторая волна открытия рыболовных участков запланирована на 1 июня. С этой даты любительская рыбалка станет доступна на реках Ура, Титовка и Печенга.

В «Главрыбводе» напомнили, что оформить документы можно заранее. С 22 мая путевки начнут выдавать в Коле на улице Красноармейской, 35.

