Сезон рыбалки на семгу в Мурманской области откроется 23 мая

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманской области 23 мая официально стартует рыболовный сезон 2026 года. Для любительского лова семги откроются популярные участки реки Кола, сообщили в Мурманском филиале ФГБУ «Главрыбвод».
С этого же дня для рыбаков станут доступны участки Кола-3 и Кица. Однако здесь будет действовать принцип «поймал - отпустил».
Одновременно с открытием сезона начнет круглосуточную работу лицензионный пункт в Молочном. Еще один пункт оформления путевок в Шонгуе откроется 26 мая.
Вторая волна открытия рыболовных участков запланирована на 1 июня. С этой даты любительская рыбалка станет доступна на реках Ура, Титовка и Печенга.
В «Главрыбводе» напомнили, что оформить документы можно заранее. С 22 мая путевки начнут выдавать в Коле на улице Красноармейской, 35.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru