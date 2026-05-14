В Мурманской области разработают механизм против «переименованных» УК

В Мурманской области ужесточат контроль за управляющими компаниями. По поручению губернатора Андрея Чибиса министерство энергетики и ЖКХ усилит работу по повышению эффективности управления жилыми домами.

Так, запустят проект превентивного контроля. Жалоб ждать не будут - вместо этого планируются регулярные рейды, общение с жителями и выявление проблем на ранней стадии.

Усилят профилактику: надзорные органы вместе будут выезжать в муниципалитеты и оценивать техническое состояние домов, подъездов и подвалов. Кроме того, разработают механизм, который не позволит компаниям, лишенным лицензии, тут же вернуться на рынок под новой вывеской. Тех же, кто работает честно и качественно, наоборот, будут отмечать и благодарить.

«Для людей важно, чтобы оперативно реагировали и проводили работу в случае любого сбоя, чтобы был кто-то на связи. Подъезды, аварийные ситуации, содержание и ремонт дворовых территорий. Для этого мы специально запустили региональную Единую горячую линию ЖКХ, в рамках которой берем на контроль все заявки, независимо от того, на какую УК они идут. Важно регулярно разбирать проблемные ситуации», - подчеркнул губернатор.

Единая горячая линия ЖКХ работает по номерам 0051 и 8 (800) 444 0051. Позвонить может любой житель области, независимо от того, какая компания обслуживает его дом.

