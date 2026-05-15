Школьники из Мурманской области покажут свои разработки на выставке в Пекине

Два школьника из Мурманской области стали победителями конкурса юных изобретателей IMAKE. Маргарита Аникова из мончегорской гимназии и Всеволод Пасечник из школы №19 Заполярного представят регион и страну на Международной выставке юных изобретателей IEYI 2026 в Пекине.
«Маргарита Аникова разработала проект БУРЛ - блок упаковки ртутных ламп. Изобретение уменьшает ручной труд на производстве и снижает экологические риски при обращении с опасными отходами. Всеволод Пасечник создал устройство PaperMaker - оно перерабатывает макулатуру в новую бумагу. Проект направлен на экологичную утилизацию отходов и повторное использование сырья», - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.
Сейчас ребята готовятся к летней поездке в Пекин, где представят свои разработки экспертам и участникам из разных стран.
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
