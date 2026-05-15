Мурманск назвали лучшим местом России для наблюдения солнечного затмения

Солнечное затмение 12 августа 2026 года станет одним из самых заметных астрономических событий ближайших лет.

Одним из лучших городов России для наблюдения солнечного затмения, которое произойдет 12 августа 2026 года, назвали Мурманск. По данным астрономов, именно в столице Заполярья можно будет увидеть максимальную фазу явления среди крупных российских городов.

«Во время затмения в Мурманске Луна закроет более 80% солнечного диска. Для сравнения, в Санкт-Петербурге затмение будет заметно значительно слабее, а в Москве фаза покрытия составит менее 1%», - рассказал 56orb.ru астроном Александр Камышников.

Полную фазу солнечного затмения смогут наблюдать только в труднодоступных районах Таймыра. Однако именно Мурманск называют наиболее удобной точкой для наблюдения редкого астрономического явления на территории России.

Солнечное затмение 12 августа 2026 года станет одним из самых заметных астрономических событий ближайших лет. Полоса полной фазы пройдет через Арктику, Исландию и Испанию.

