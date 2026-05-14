Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2026 8:21

Мошенники использовали день рождения жительницы Оленегорска для выманивания денег

Пенсионерку из Оленегорска обманули на 2,2 млн рублей через «доставку цветов»
Наталья ЛОБАНОВА
Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки цветов.

Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки цветов.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Оленегорске пенсионерка перевела мошенникам более 2,2 млн рублей после звонка о «доставке букета». Жертвой аферистов стала 65-летняя местная жительница.

Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки цветов. Он сообщил, что на имя северянки якобы заказан букет в честь прошедшего дня рождения, и попросил назвать код из смс для подтверждения доставки, что женщина и сделала.

«После этого пенсионерка получила уведомление о входе в аккаунт на «Госуслугах». Там она обнаружила оформленную от ее имени доверенность на иностранного гражданина», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Позже с женщиной связался лжесотрудник Росфинмониторинга. Он заявил, что пенсионерку подозревают в пособничестве экстремистам и предложил «задекларировать» все сбережения, чтобы избежать уголовной ответственности. Испуганная северянка сняла со счетов все накопления и перевела мошенникам более 2,2 млн рублей.

Тут связь с аферистами прервалась, и женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru