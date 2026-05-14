Мошенники использовали день рождения жительницы Оленегорска для выманивания денег

Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки цветов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Оленегорске пенсионерка перевела мошенникам более 2,2 млн рублей после звонка о «доставке букета». Жертвой аферистов стала 65-летняя местная жительница.

Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки цветов. Он сообщил, что на имя северянки якобы заказан букет в честь прошедшего дня рождения, и попросил назвать код из смс для подтверждения доставки, что женщина и сделала.

«После этого пенсионерка получила уведомление о входе в аккаунт на «Госуслугах». Там она обнаружила оформленную от ее имени доверенность на иностранного гражданина», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Позже с женщиной связался лжесотрудник Росфинмониторинга. Он заявил, что пенсионерку подозревают в пособничестве экстремистам и предложил «задекларировать» все сбережения, чтобы избежать уголовной ответственности. Испуганная северянка сняла со счетов все накопления и перевела мошенникам более 2,2 млн рублей.

Тут связь с аферистами прервалась, и женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

