63-летний житель Умбы за оскорбление убил человека

Обвиняемый семь раз ударил свою жертву ножом. Фото: СУ СК России по Мурманской области

До 15 лет колонии грозит 63-летнему жителю Умбы, которого обвиняют в убийстве человека.

«По данным следствия, днем 26 августа 2025 года двое знакомых выпивали, обвиняемый нанес оскорбившему его 51-летнему потерпевшему не менее семи ударов кухонным ножом в область грудной клетки, в результате чего последний скончался на месте происшествия», - рассказали в СУ СК России по Мурманской области.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним: 38-летний житель Мурманска пойдет под суд за два убийства и жестокое избиение. Как сообщили в СУ СК по Мурманской области, расследование уголовного дела в его отношении завершено.

