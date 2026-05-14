Экопроект «Кинобус ПРОЭКО» вернется в Мурманскую область летом 2026 года

Минувшей зимой в Мурманскую область приехали участники экопроекта «Кинобус ПРОЭКО». Это была первая часть арктической экспедиции, во время которой удалось запечатлеть полярную ночь Кольского Заполярья. Но главный фокус был на экологию.

«Мы ехали не с готовым ответом, а с набором вопросов. Нас интересовало, как в одном из самых промышленных регионов страны реально устроен баланс между производством и природой: каков уровень загрязнений, что происходит с воздухом, водой, лесами, животными, как работают мониторинг и природоохранные программы. Материал собрать удалось: мы побывали на энергетических и промышленных объектах, в Лапландском заповеднике, поговорили с экологами, учеными, волонтерами, представителями предприятий и местными жителями. Удалось оценить состояние региона с разных точек зрения», - рассказал «КП»-Мурманск» автор российского экопроекта «Кинобус ПРОЭКО», директор по стратегии коммуникационной группы «Аймарс» проекта Артем Пронюшкин.

Участники проекта побывали на ледоколе-музее «Ленин», ГОК, Нивскую ГЭС, Лапландский заповедник. Сотрудники последнего рассказали, что на охраняемой территории в 10 раз выросла популяция дикого северного оленя: с 95 особей в 1930 году, когда создавался заповедник, до почти 1000 голов в настоящее время.

Также в фокус проекта вошла тема изучения морских млекопитающих, ведь Мурманская область стала одним из главных российских регионов по наблюдению за китами, дельфинами, тюленями.

«В экспедиции мы отдельно говорили о рекреационной нагрузке, туризме и спасении животных, как например, кита Станислава. Более того, на базе Мурманского арктического университета планируется центр по изучению проблем сохранения морских млекопитающих и птиц. Об этом нам рассказывал Антон Юрманов, проректор по научной и инновационной деятельности МАУ, хорошо знакомый с организацией таких проектов. Поэтому для нас это не «побочная» тема, а одно из важных направлений продолжения арктической истории», - уточнил Артем Пронюшкин.

Авторы проекта уточняют: в оценке экологии Кольского Заполярья они опирались не только на субъективные впечатления и оценки, но и изучали открытые данные, официальные доклады и мониторинги, разговаривали с теми, кто профессионально занимается темой на месте.

Летом 2026 года участники проекта планируют вернуться в Мурманскую область, чтобы застать полярный день.

