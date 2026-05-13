Севастопольский театр имени Луначарского покажет в Мурманске четыре спектакля

Афиша включает четыре спектакля.

С 14 по 17 мая на сцене Мурманского областного драматического театра пройдут гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского.

«Мурманск и Севастополь связывает не только география, но и общая историческая судьба. Это два города-героя, два морских форпоста России - Северный и Черноморский флоты. В течение четырех дней мурманские зрители смогут познакомиться с разнообразным репертуаром севастопольского театра - от музыкального спектакля до психологической драмы и классической комедии», - отмечают организаторы.

Афиша включает четыре спектакля. 14 мая покажут «Севастопольский вальс» (12+), 15 мая - «Белую гвардию» (12+) по Михаилу Булгакову. 16 мая - «Таня» (16+) по пьесе Алексея Арбузова (спектакль номинирован на премию «Золотая маска» и входит в десятку лучших в России), 17 мая - комедия «Мнимый больной» (12+) Жана-Батиста Мольера.



