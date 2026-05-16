Численность оленей на территории Лапландского заповедника выросла в 10 раз

На территории Лапландского заповедника выросло количество диких северных оленей.

«На момент его создания на площади около 2 тысяч кв. км оставалось примерно 95 этих животных. Сейчас специалисты оценивают численность этой популяции примерно в тысячу особей. Мы можем констатировать рост примерно в десять раз», - рассказал «КП»-Мурманск» автор российского экопроекта «Кинобус ПРОЭКО» проекта Артем Пронюшкин.

Сегодня Лапландский заповедник, созданный в 1930 году, — это единственное место в северо-западной части Европы, где обитает популяция дикого северного оленя численностью около 1000 особей. Сама особо охраняемая природная территория - одна из крупнейших в Европе и старейших в России.

