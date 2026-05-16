Жители Мурманска предлагают обустроить одну из самых популярных стихийных площадок для отдыха в городе

Площадку у Нижне-Ростинского шоссе в Мурманске могут обустроить для отдыха Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На странице губернатора Мурманской области в ВК жители Мурманска предложили обустроить одно из самых популярных мест отдыха у горожан, которое сейчас является стихийным.

«Есть предложение облагородить площадку на нижних кварталах на Зеленом мысе. Люди приезжают туда на рыбалку, посидеть у воды, посмотреть на корабли. Там столько положительных эмоций! Верните, пожалуйста, скамейки и поставьте урны. Я думаю, многие меня поддержат», - пишет Марина Патракова.

Этот вопрос обещали рассмотреть в администрации Мурманска.

Напомним: в малой Долине Уюта в Мурманске появится новый парк. Его обустроят за счет средств инвестора, который строит здесь жилой комплекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru