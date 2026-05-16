В Мурманске выбрали приоритетные места для озеленения

Администрация Мурманска сообщает, что через голосование горожане выбрали приоритетные места для озеленения. Выбор проходил в соответствии с порядком осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на территории областного центра.

Всего таких территорий три в каждом административном округе: зеленые зоны со стороны главных фасадов домов № 12 и № 14 на улице Пушкинской; со стороны главных фасадов домов №№ 144-148 на проспекте Кольском и в районе детской площадки напротив дома № 16 на Североморском шоссе (Росляково).

«Информация о приоритетных местах для озеленения направлена в управления административных округов городе Мурманска для учета при назначении мест компенсационного озеленения», - уточнили в мэрии.

Напомним: с рябин в центре Мурманска сняли новогоднюю иллюминацию.

