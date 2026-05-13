«Вам букет от анонима». 65-летняя жительница Оленегорска лишилась 2,2 миллиона рублей из-за цветочной схеме мошенников

Через несколько дней после дня рождения северянке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы доставки цветов. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

65-летняя жительница Оленегорска стала жертвой мошенников, которые применили классическую схему обмана.

Через несколько дней после дня рождения северянке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы доставки цветов. Он убедил жертву, что кто-то анонимно заказал для нее букет цветов, и для его доставки надо продиктовать код из СМС. Счастливая женщина не задумалась, что это опасно, и назвала заветные для мошенников четыре цифры.

Сразу после этого ей пришло уведомление, что кто-то зашел в ее личный кабинет на «Госуслугах», более того, от ее имени уже оформлена нотариальная доверенность на гражданина другой страны.

«Спустя непродолжительное время, злоумышленники тут же нанесли второй удар. В мессенджере пенсионерке позвонил лже-специалист Росфинмониторинга. Мужчина ледяным тоном сообщил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело о «пособничестве экстремистам» и отмывании денег - из-за подозрительных действий с недавно оформленной доверенностью. Испуганной северянке пригрозили уголовной ответственностью, но предложили «выход» из сложившейся ситуации: чтобы избежать неминуемого ареста, необходимо срочно задекларировать все имеющиеся наличные сбережения», - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Женщина в панике сняла все свои накопления и перевела в несколько заходов мошенникам 2,2 миллиона рублей. После чего те перестали ей звонить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru