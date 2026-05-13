В Мурманской области закупили для льготников 734 путевки в санатории

Вместе с путевкой выдают специальные талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение от Отделения СФР по Мурманской области получили 95 жителей Заполярья. 43 из них уже прошли лечение или находятся в санаториях.

«Всего в этом году закуплено 734 путевки для льготников. Для взрослых - 604: в санатории Мурманской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Брянской, Псковской, Тверской областей и Республики Крым. Для детей-инвалидов - 130 путевок: в Краснодарский и Ставропольский края», - сообщили в региональном ОСФР.

Профиль санатория подбирают по рекомендациям лечащего врача. Вместе с путевкой выдают специальные талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Что нужно, чтобы получить путевку? Во-первых, не отказываться от набора социальных услуг - именно в части санаторного лечения и проезда. Во-вторых, иметь медицинские показания и отсутствие противопоказаний.

Путевки положены федеральным льготникам: ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, пострадавшим от радиации, гражданам с инвалидностью, Героям России и СССР, а также детям-инвалидам. Северяне с первой группой инвалидности и дети-инвалиды имеют право на вторую путевку и бесплатный проезд для сопровождающего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru