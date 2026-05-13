Ради покупки билета домой иностранец взломал банкомат в Коле

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Коле полицейские по горячим следам раскрыли покушение на кражу. В ночь на 6 мая неизвестный вломился в помещение финансовой организации и попытался взломать банкомат. Уже через несколько часов он сидел в отделении полиции.

«Все случилось на проспекте Защитников Заполярья, 36. Мужчина рывком открыл входную дверь, проник внутрь и принялся за банкомат, в котором были 250 тысяч рублей. Демонтировал оборудование, добрался до хранилища банкомата, однако конструктивные особенности не позволили взломать стальную дверь», - сообщили в УМВД региона.

Подозреваемого вычислили быстро. Им оказался гражданин Узбекистана 1994 года рождения, который временно жил в Кольском округа. Выяснилось, что на момент преступления он находился в России незаконно - трудовой патент был аннулирован.

На допросе мужчина признался, что деньги были нужны, чтобы купить билет домой. Финансов не хватало, вот и решил разжиться за счет банка.

Теперь иностранец находится в СИЗО - суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного режима (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ). А женщину, которая предоставила ему жилье, привлекли по статье 18.9.3 КоАП РФ - за неисполнение принимающей стороной обязанностей по миграционному учету.

