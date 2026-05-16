Летом 2026 года в Апатитах начнется реконструкция памятника Ленину

Жители Апатитов обратили внимание на дефекты памятника Ленину. Фото: vk.ru/id842123989

Жителей Апатитов беспокоит судьба памятника Ленину в городе. На странице губернатора Мурманской области в ВК они написали, что плитка у основания мемориала уже почти отвалилась.

В администрации Апатитов рассказали, что памятник В.И. Ленину в городе Апатиты является объектом культурного наследия регионального значения.

«В целях соблюдения законодательства об объектах культурного наследия, исключения изменения особенностей, составляющих предмет охраны памятника, гарантии сохранности объекта, его безопасности, использования исторически применяемых материалов и цветовых решений в 2025 году разработана проектная документация на реставрацию памятника В.И. Ленину», - рассказали в мэрии.

Реставрация мемориала начнется летом 2026 года.

Напомним: в Мурманске впервые за более чем 50 лет отреставрируют мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья». Легендарный памятник, который жители ласково называют «Алеша», ждут масштабные работы. О старте реставрации объявил губернатор Андрей Чибис на торжественном митинге в честь 81-й годовщины Победы.

