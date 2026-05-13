Ушел из жизни зампрокурора Мурманской области Василий Шевченко

11 мая ушел из жизни заместитель прокурора Мурманской области старший советник юстиции Василий Шевченко. Ему был 51 год.

Более 20 лет он работал в прокуратуре, последние почти три года - в ведомстве Кольского Заполярья.

«Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности Василий Юрьевич пользовался заслуженным авторитетом у коллектива и горожан. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. Он всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии», - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

«Комсомольская правда»-Мурманск» выражает соболезнование родным, близким, коллегам Василия Юрьевича.

