Работы по второй очереди терминала аэропорта «Мурманск» стартуют в 2027 году

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В Мурманске прошла встреча губернатора Кольского Заполярья Андрея Чибиса и главы «Новапорт Холдинг» Евгения Янкилевича, на которой обсудили будущее главной воздушной гавани региона.

Напомним, осень 2025 года открыли новый терминал аэропорта «Мурманск». В дальнейших планах - расширение мощностей и реконструкция старого терминала, который станет международным терминалом.

«Сейчас в федеральном проекте с соответствующим финансированием прорабатывается также реконструкция перрона, следующий шаг – реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая стоит в национальном проекте», – рассказал Андрей Чибис.

Евгений Янкилевич отметил, что работы над второй очередью терминала будут.

«Безусловно, сложности есть. Мурманск находится в достаточно сложных климатических и геологических условиях, поэтому вторую очередь терминала нужно синхронизировать с реконструкцией перрона, в том числе для размещения дополнительных телетрапов. Чтобы это состоялось – мы взяли на себя задачу оказать поддержку в финансировании корректировки проектных решений По первой части корректировки рассчитываем выйти из Главгосэкспертизы в июне этого года, по второй – в конце лета. Корректировка позволит полностью синхронизировать процессы строительства второй очереди терминала и реконструкции перрона», – сказал Евгений Янкилевич.

В 2026 году для этих работ выберут генерального подрядчика, а в начале 2026 году должно начаться строительство второй очереди терминала с окончанием в 2029 году.

Напомним: на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, прошедшем 29 апреля, обсудили ведение предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. В частности, речь шла о развитии туркластера «Хибины» при поддержке компании «ФосАгро». Аквапарк в Кировске планируют построить к 2028 году.

