Похитили, избили на заводе, убили в лесу. В Мурманской области раскрыли преступление 18-летней давности

В Мурманской области раскрыли преступление 18-летней давности. Обвиняемых было трое – все местные жители в возрасте от 40 до 56 лет. Им (в зависимости от роли) вменяли создание вооруженной группы (банды), участие в ней похищение человека и его убийство в составе организованной группы.

«По версии следствия, в 2008 году один из обвиняемых решил совершить убийство двух братьев – бывших акционеров одного из заводов, с целью запугивания действовавшего на тот момент владельца указанного предприятия для дальнейшего незаконного завладения им. К совершению преступлений обвиняемый привлек своих близких родственников и знакомых, группой было приискано огнестрельное оружие», - рассказали в СУ СК по Мурманской области.

По данным УМВД региона, организатору банды сейчас – 57 лет. Помимо интереса к Кольскому пивоваренному заводу, которым он хотел завладеть, был и другой – он пытался вернуть крупный долг.

19 марта банда похитила одного из братьев. Сначала его увезли на завод, где избивали, а затем - в лес у дороги Кола – Лотта, там мужчины убили свою жертву. На этом они не остановились, и семь лет пытались убить второго брата – покушения на него совершались с марта 2008 года по июль 2015-го.

В 2016 году на завод пришли с обысками. Уже было возбуждено уголовное дело об убийстве, хотя тело первого брата так до сих пор и не нашли. На предприятии обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Несколько лет преступление оставалось нераскрытым над ним работали, следователи, следователи-криминалисты, сотрудниками УУР УМВД России по Мурманской области. С появлением новых свидетелей дело сдвинулось. Также на месте, где, как считалось, был убит первый брат, еще раз провели осмотр с применением криминалистической техники и нашли оружие, по которому назначено проведение баллистической судебной экспертизы.

Как рассказали в УМВД по Мурманской области, постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, всем троим мужчинам предъявлены обвинения, им грозит до 20 лет колонии. При этом северяне уже отбывают срок: в 2019 году их признали виновными в деле о вымогательстве и похищении человека, а одно из них - в организации приготовления к убийству. Суд приговорил их срокам от 10 до 15 лет.