Финляндия ужесточит поставки медоборудования в Мурманскую область

Финляндия намерена ограничить экспорт фармацевтической и медицинской продукции в Россию, в том числе в Мурманскую область. Как сообщает финская государственная телерадиокомпания, новые меры могут вступить в силу уже в июле. Речь идет в том числе о стоматологическом оборудовании.

Сейчас медицинские и фармацевтические товары подпадают под исключение из санкций Евросоюза, что позволяет поставлять их в Россию. Глава отдела санкций МИД Финляндии Элина Римпи заявила, что власти опасаются возможного использования такой продукции в военных целях.

По данным финского издания, одним из крупнейших поставщиков медоборудования в Россию остается компания Lojer-Merivaara Oу. Она поставляет операционные столы и больничные койки в несколько российских регионов: Мурманскую область, Ростовскую область, Карелию, Чувашию и Сахалин.

