В Мурманской области появилось новое фейковое постановление о трудовых мигрантах

Жителей Мурманской области предупредили о новом фейковом постановлении.

В соцсетях распространяется поддельный документ, якобы выпущенный региональным правительством. В нем говорится о том, что в Заполярье якобы внедряют программу привлечения иностранных специалистов в приоритетные области экономики Мурманской области.

«Эта информация не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам, не публикуйте фейки сами и не пересылайте их родным и близким», - предупредили в оперштабе региона.

Власти также напомнили, что подобные публикации могут использоваться как элемент информационно-психологического воздействия.

