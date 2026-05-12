Из Мурманска стартовала масштабная экспедиция гостей из ЮАР «Voetspore»

Из Мурманска стартовало большое путешествие. Южноафриканская команда проекта «Voetspore» отправилась в экспедицию, которая продлится почти два месяца. Итогом станут 13 документальных фильмов о культуре, традициях, кухне и архитектуре страны.

«Мы хотим узнать Россию через живое общение: встречаться с местными, пробовать их кухню, слушать их музыку и знакомиться с их памятниками. Тогда мы сможем гораздо лучше понять, кто такие русские», - говорит автор проекта Йоханнес Баденхорст.

Первым пунктом стал Мурманск. Гости из ЮАР посетили легендарный ледокол «Ленин» и мемориал «Алеша». Также они снимали парад Победы в городе-герое. На прощание каждому члену съемной группы подарили «Паспорт Полярника».

Дальше маршрут протянется на 20 тысяч километров. У команды впереди Вологда, Владимир, Москва, Воронеж, Волгоград, Казань, Миасс, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Иркутск, Чита, Якутск и Магадан.

Программа «Voetspore» выходит с 2000 года. За четверть века они выпустили 18 сезонов, объехали 41 страну Африки, 12 государств Южной Америки, побывали в Индии и на Мадагаскаре.

