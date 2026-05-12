В Мурманске осудили директора УК за доведение дома до аварийного состояния

В Мурманске осудили директора управляющей компании за то, что его бездействие довело жилой дом до аварийного состояния. Речь идет о доме №3 по улице Куйбышева.

«С 2017 по 2024 год руководитель ООО «Комфорт» умышленно не организовывал ремонт, чтобы экономить деньги. В итоге износ здания вырос с 49% до 73%, и здание признали аварийным. Суд назначил штраф 200 тысяч рублей и запретил директору заниматься управлением жилфондом на полтора года», - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Как отметили в правительстве региона, это первый, но далеко не последний прецедент. Рабочая группа под руководством заместителя губернатора Ольги Вовк уже рассмотрела деятельность 26 управляющих компаний. Так, у ООО «УК Заполярная Цитадель» прекращена лицензия, в отношении ООО «ЮНИ ДОМ» подан иск об аннулировании лицензии. Работа по лишению лицензий других нарушителей продолжается.

Всего за 2025 год и с начала 2026 года провели около 1,4 тысячи проверок управляющих организаций, выдали порядка 900 предписаний. В 2025 году наложили более 500 штрафов на сумму 19 млн рублей. Основные взыскания - с должностных лиц УК.

Теперь по поручению губернатора запускают новые меры. Первое - рейды по домам без повода, не дожидаясь жалоб от жильцов. Второе - совместные выезды проверяющих в города и поселки, чтобы отслеживать, в каком состоянии находятся подъезды, подвалы и крыши. Третье - не давать УК, у которых отозвали лицензию, тут же открыться под новой вывеской. Для этого придумают специальный механизм.

