В Оленегорске произошла деликатная кража «из-под подушки»

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В Оленегорске полицейские раскрыли необычную кражу. Женщина спрятала кошелек с деньгами под подушку, но вор умудрился вытащить купюры, даже не разбудив ее.

Накануне северянка пришла в гости к знакомому, компания распивала спиртное. Устав, женщина решила отдохнуть. Для сохранности положила кошелек с наличными в пакет и под подушку, на которой собиралась спать.

«Утром она обнаружила, что все деньги исчезли. При этом неизвестный действовал с ювелирной аккуратностью: бесшумно изъял ценности из-под головы спящей, не разбудив ее и не оставив видимых следов», - сообщили в УМВД региона.

Оперативники быстро вычислили вора. Им оказался 42-летний местный житель с богатой криминальной биографией. Ранее его судили за грабеж, кражи, побои, умышленное причинение вреда здоровью.

Тот полностью признал вину и рассказал, что потратил деньги, однако в процессе дальнейших следственных действий добровольно вернул всю сумму - 8 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Он находится под подпиской о невыезде.

