Три депутата горсовета Мурманска проведут встречи с горожанами

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

На этой неделе личный прием граждан проведут три депутата горсовета Мурманска. К народным избранникам можно обратиться, например, по вопросам по благоустройства, соцподдержки, защите прав.

14 мая, 16.00-17.00 - Ирина Геннадьевна Матвеева (1 округ). Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр-т Ленина, 88. Предварительная запись по телефону: 69-33-00.

15 мая, 16.00-17.00 - Александр Валерьевич Залесный (8 округ). Перинатальный центр ГОБУЗ МОКМЦ, ул. Адмирала флота Лобова, 8, кабинет руководителя.

17 мая, 12.00-13.00 - Максим Владимирович Кукушкин (17 округ). Мурманское региональное отделение политической партии «ЛДПР», ул. Володарского, 13. Предварительная запись по телефонам: +7 (911) 305-00-56, +7 (921) 278-77-57.

