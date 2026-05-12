МАУ стал участником Международного научно-образовательного центра на Шпицбергене

Мурманский арктический университет станет частью создаваемого на Шпицбергене Международного научно-образовательного центра. В Баренцбурге представители университета приняли участие в подписании международного меморандума в научной сфере.

Подписали его также трестом «Арктикуголь», ведущий хозяйственную деятельность на архипелаге и являющийся оператором центра, и китайский университет Циндао.

«Участники осмотрели площадки для размещения научного оборудования и будущих лабораторий. Отдельное внимание уделили перспективе создания карбонового полигона в Баренцбурге для наблюдения за выбросами метана в высоких широтах — одной из причин глобального изменения климата. Эта инициатива усиливает роль Мурманской области как одного из ключевых центров российской арктической науки и образования», - рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

