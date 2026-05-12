Руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова приняла участие в записи образовательного курса для региональных кинокомиссий в рамках проекта Фонда кино «Федеральная кинокомиссия». Было озвучено, что Мурманская область вошла в топ-6 регионов по развитию кинематографа в России, компанию Кольскому Заполярью составили Москва, Краснодарский и Пермский края.

«У Мурманской области есть пять уникальных преимуществ для кинопроизводства: незаходящее солнце летом, северное сияние осенью и зимой, природные ландшафты от тундры до тайги, мощная поддержка местного населения, рибейты — субсидия от региона, возвращающая до 30% средств, потраченных в регионе во время съемок», - рассказали в Центре развития кинопроизводства.

Также в Кольском Заполярье проводят локейшн-туры, которые повышают интерес к работе на Крайнем Севере.

