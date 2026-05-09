В Гострудинспекции Мурманской области рассказали, что делать при задержке зарплаты

Прежде всего, нужно знать даты выплаты в своей организации. Зарплату обязаны платить не реже двух раз в месяц.

Задержка зарплаты - это прямое нарушение трудового законодательства. Каждый работник имеет право на своевременную оплату труда. В Гострудинспекции Мурманской области рассказали, как правильно действовать, если зарплату не платят вовремя.

Прежде всего, нужно знать даты выплаты в своей организации. Зарплату обязаны платить не реже двух раз в месяц. Конкретные числа прописаны в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре. Деньги должны прийти не позднее 15 календарных дней после окончания периода, за который они начислены.

Если вы увидели, что зарплату задерживают больше 15 дней, можно действовать дальше. Для начала стоит написать работодателю заявление с требованием выплатить деньги. Лучше сделать два экземпляра: один отдать начальству, на втором попросить поставить отметку о принятии и оставить у себя. Это поможет, если дело дойдет до проверок или суда.

«Следующий шаг - приостановление работы. Это разрешено, если соблюдены три условия: зарплату не платят больше 15 дней, вы письменно сообщили работодателю о прекращении работы и вы не относитесь к категории сотрудников, которым запрещено не выходить на работу. Как только деньги перечислят, нужно вернуться на рабочее место», - рассказали в ведомстве.

Если расчет так и не произведен, можно пожаловаться в трудовую инспекцию. Это делается дистанционно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале онлайнинспекция.рф.

